صور.. ختام فعاليات مهرجان التحطيب الدولى بساحة أبوالحجاج الأقصرى





الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان التحطيب الدولى ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بساحة أبو الحجاج، والذى أقامته الهيئة فى الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر 2017 بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية بالصعيد أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا.

بدأت الفعاليات بكلمة الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث نقل فيها شكره إلى الكاتب الصحفى حلمى النمنم ود. أحمد عواض رئيس الهيئة على إقامة هذا المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذكر إن لعبة التحطيب هى لعبة من التراث للدفاع عن الفرد والجماعة والمصرى معروف بحبه للحياة وتصديه للخطر ولديه زهو روحى وكيفية تعليم فنونه للدفاع عن النفس وهو أصل لعبة التحطيب.

وقدمت خلال ختام فعاليات المهرجان فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة متميزة من العروض الفنية فلكلور الصعيدى والفلاحى والنوبى والتنورة بمصاحبة فرقة الأقصر للآلات شعبية، وتم تكريم عدد من المشاركين في الفعاليات من اليوم الأول حتي الختام.



ختام فعاليات مهرجان التحطيب الدولي بساحة أبوالحجاج الأقصري



عروض فنية في ختام مهرجان التحطيب بالاقصر



جانب من ختام فعاليات المهرجان بساحة ابوالحجاج



عروض فرقة الاقصر للفنون والآلاف الشعبية بختام المهرجان



جانب من عروض التحطيب في ختام المهرجان



عدد من حضور فعاليات مهرجان التحطيب بالاقصر