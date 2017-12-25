video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ختام فعاليات مهرجان التحطيب الدولى بساحة أبوالحجاج الأقصرى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:45 م
صور.. ختام فعاليات مهرجان التحطيب الدولى بساحة أبوالحجاج الأقصرى مهرجان التحطيب


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان التحطيب الدولى ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بساحة أبو الحجاج، والذى أقامته الهيئة فى الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر 2017 بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية بالصعيد أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا.

 

بدأت الفعاليات بكلمة الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث نقل فيها شكره إلى الكاتب الصحفى حلمى النمنم ود. أحمد عواض رئيس الهيئة على إقامة هذا المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذكر إن لعبة التحطيب هى لعبة من التراث للدفاع عن الفرد والجماعة والمصرى معروف بحبه للحياة وتصديه للخطر ولديه زهو روحى وكيفية تعليم فنونه للدفاع عن النفس وهو أصل لعبة التحطيب.

 

وقدمت خلال ختام فعاليات المهرجان فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة متميزة من العروض الفنية فلكلور الصعيدى والفلاحى والنوبى والتنورة بمصاحبة فرقة الأقصر للآلات شعبية، وتم تكريم عدد من المشاركين في الفعاليات من اليوم الأول حتي الختام.

ختام فعاليات مهرجان التحطيب الدولي بساحة أبوالحجاج الأقصري
ختام فعاليات مهرجان التحطيب الدولي بساحة أبوالحجاج الأقصري

 

عروض فنية في ختام مهرجان التحطيب بالاقصر
عروض فنية في ختام مهرجان التحطيب بالاقصر

 

جانب من ختام فعاليات المهرجان بساحة ابوالحجاج
جانب من ختام فعاليات المهرجان بساحة ابوالحجاج

 

عروض فرقة الاقصر للفنون والآلاف الشعبية بختام المهرجان
عروض فرقة الاقصر للفنون والآلاف الشعبية بختام المهرجان

 

جانب من عروض التحطيب في ختام المهرجان
جانب من عروض التحطيب في ختام المهرجان

 

عدد من حضور فعاليات مهرجان التحطيب بالاقصر
عدد من حضور فعاليات مهرجان التحطيب بالاقصر

 

غناء فرقة الالات الشعبية بختام مهرجان التحطيب
غناء فرقة الالات الشعبية بختام مهرجان التحطيب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأقصر وأسوان" تخطفان الأضواء من شرم الشيخ والغردقة فى احتفالات رأس السنة.. 80% نسب إشغالات الفنادق بأعياد الكريسماس.. مؤشرات بموسم شتوى ناجح.. وعضو "الترويج السياحى بالصعيد": حالة من البهجة بعد 7 سنوات عجاف

الاقصر

اخبار الاقصر

مهرجان التحطيب الدولي

اخبار مصر

ساحة ابوالحجاج الاقصري

اخبار المحافظات

وزارة الثقافة



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة