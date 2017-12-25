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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:51 م
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صور.. توقيع الكشف الطبى على 35 حالة مرضية بالمجان غرب العريش

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:29 م
صور.. توقيع الكشف الطبى على 35 حالة مرضية بالمجان غرب العريش جانب من القافلة الطبية


شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن اليوم  المجلس القومى للسكان بشمال  سيناء انتهاء توقيع الكشف الطبى على 35 حالة مرضية، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، خلال القافلة المتكاملة التى نظمها فرع المجلس القومى للسكان بالتعاون مع المديرية وفرع المجلس القومى للمرأة، فى تجمع الهجن غرب مدينة العريش.

قالت نوال سالم رئيس فرع المجلس القومى  للسكان بشمال سيناء ، انه تم توقيع الكشف الطبى على 35 حالة مرضية فى القافلة التى جرت بتجمع الهجن غرب مدينة العريش، بجانب تقديم العلاج اللازم لهم بالمجان ، بينهم 20 حالة فى عيادة الباطنة، و10 حالات فى عيادة الأطفال، وحالتين فى عيادة الرمد، بجانب إجراء تحليل سكر لعدد 3 حالات.

أضافت أنه تم التنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديريتى الصحة والمجلس القومى للمرأة فى تنظيم القافلة لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالى التجمع، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية ، وصرف العلاج بالمجان، بجانب عقد لقاء مع الأطفال للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من أمراض الشتاء.

وأشارت إلى أن القوافل المتكاملة متواصلة بواقع مرتين أسبوعيًا وتستهدف المنقولين من الشيخ زويد ورفح لتقديم خدماتها لهم فى مناطق تواجدهم .

 
 
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