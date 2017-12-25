صور.. "تعليم كفر الشيخ" يكرم الحاصلين على كأس الجمهورية للموهوبين والدمج





كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، الفائزين بكأس بطولة الجمهورية للموهوبين والدمج، والتى نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية فى المدة من 17 إلى 20 ديسمبر ،تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ،بمشاركة 26 فريقاً تابعين لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

ومنح وكيل الوزارة شهادات تقدير للطلاب وهم محمد عبد الرحمن أحمد حامد مدرسة الشهيد حمدى، وإبراهيم أحمد محمد مدرسة الشهيد حمدى ، وأحمد حاتم شوقى مدرسة دفرية الإعدادية وطه حسين رمضان مدرسة دفرية الإعدادية وكريم أبو سمره مدرسة شهيد السلام الثانوية، ومحمد هشام مدرسة على عبد الشكور لغات ، كما كرم رحاب رشاد مدير إدارة الموهوبين بالمديرية ،والدكتور عبد الله دراز، مدير إدارة التربية الخاصة ووليد السيد عباس، مدرب الفريق ، وسامى سعادة إسماعيل، منسق الأنشطة، وشادى شرابى ،مسئول الموهوبين ببرج البرلس لحصول فريق كفر الشيخ لكرة القدم.

وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، فى بيان له ،إنه فخور بأعضاء الفريق الذين شاركوا فى البطولة، وتفوقوا فى 6 مباريات خاضوها فى البطولة ،وحصل كريم رفعت أبو سمرة على لقب هداف البطولة بواقع 32 هدفًا،بينما حصل محمد هشام على لقب أحسن لاعب فى البطولة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب



وكيل الوزارة يكرم احد الطلاب الفائزين



وكيل الوزارة يكرم الطلاب



جانب من تكريم وكيل الوزارة للطلاب



وكيل الوزارة يحمل كأس البطولة