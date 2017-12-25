صور.. تشديدات أمنية بمحيط كنائس الإسكندرية وتوسيع دائرة البحث الجنائى





الإسكندرية – أسماء على بدر

كثفت قوات الأمن بالإسكندرية من تواجدها بمحيط كنائس الإسكندرية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وتأمين الاحتفالات بمحيط الكنائس طوال أيام أعياد الميلاد المجيد والاحتفالات لتأمين المصلين والمحتفلين فى كنائس محافظة الإسكندرية ووضع خطة أمنية مشددة لتأمين كافة الاحتفالات ودور العبادة والضرب بيد من حديد ضد المخالفين والذى يحاولوا تعكير صفو الاحتفالات، وتم وضع خطة أمنية مشددة لتشمل تأمين دور العبادة وتوسيع دائرة الاشتباه لتقديم ضربات استباقية وتوسيع دائرة الاشتباه.



مدير أمن الإسكندرية فى جولات على الكنائس

وشدد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، على ضرورة تكثيف الإجراءات والتأمينات حيث كلف إدارة البحث الجنائى بقيادة اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، بتويع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة والمنشآت الهامة وفحص جميع المترددين على المنشآت والتنسيق مع الخدمات السرية وتأمين العقارات المجاورة وفحص المترددين عليها يومياً بالإضافة إلى الخدمات الثابتة المتواجدة أمام الكنائس.



تأمين الكنائس

وكلف اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إدارة مرور الإسكندرية بقيادة اللواء جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور، بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الصلوات وأيضاً وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات.



جانب من تفقد التأمينات على كنائس الإسكندرية

كما طالب إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشات الهامة والسياحية خشية استخدامها فى أية أعمال عنف، وكلف إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت والتنسيق الأمنى بين حارسى العقارات وإدارات الفنادق ووضع خدمات سرية فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات، إضافة للخدمات النظامية والسرية الثابتة امام الكنائس والمنشآت الهامة.



تأمين كنائس الإسكندرية

وقام اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية بتفقد الأكمنة وتأمين الكنائس للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة والتأكد من عمليات التفتيش والبوابات الإلكترونية وكفاءة الأجهزة المسئولة عن الكشف عن المفرقعات وتأمين المنطقة المحيطة.



جولات تأمين كنائس الإسكندرية

وفى سياق متصل وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الشكر إلى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، وجميع العاملين معه، وذلك لتواصل تكثيف الإجراءات الأمنية المشددة على جميع دور العبادة، مشيدًا بالدور البطولى الذى يقوم به رجال الشرطة والجيش بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة فى فرض السيطرة الأمنية، وكذا تكثيف الإجراءات الأمنية حول جميع الكنائس، مستنكرًا كل المحاولات التى تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التى تسير عليها مصر.