صور.. بابا نويل يوزع الحلوى على قوات الأمن أمام كنيسة القديس نيقولاوس بالمنصورة

صور.. بابا نويل يوزع الحلوى على قوات الأمن أمام كنيسة القديس نيقولاوس بالمنصورةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:26 ص
بابا نويل أمام الكنيسة
الدقهلية ـ محمد حيزة
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قام بابا نويل، بتوزيع الحلوى والهدايا، على قوات الأمن المتمركزة، حول كنيسة القديس نيقولاوس، بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، وذلك تعبيرا من شعب الكنيسة عن الشكر لقوات الأمن على تأمينها.
وقامت فتاة بارتداء زى بابا نويل، وقامت بتقديم الحلوى، للضباط والجنود والأفراد والأمناء، المتمركزين حول الكنيسة، وذلك لشكرهم، وعمّت حالة من البهجة والفرح بين أفراد القوات.
فيما كثفت قوات الأمن برئاسة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، من تواجدها حول الكنيسة، ووضعت بوابات إلكترونية للكشف عن الممنوعات والمتفجرات، وقامت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء مروان عبد المعطى، بتمشيط محيط الكنيسة للكشف عن أى متفجرات.
بابا نويل أمام الكنيسة
توزيع الحلوى على الأفراد
جنود يحصلون على الحلوى من بابا نويل
قوات الأمن وبابا نويل
قوات الأمن تحصل على الحلوى من بابا نويل
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