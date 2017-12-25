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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:04 ص
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صور.. الملكة إليزابيث الثانية تسجل احتفال الكريمساس فى قصر باكنجهام

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:43 ص
صور.. الملكة إليزابيث الثانية تسجل احتفال الكريمساس فى قصر باكنجهام الملكة إليزابيث الثانية


كتب عبد الوهاب الجندى
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سجلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، احتفالا بأعياد الميلاد "الكريسماس" فى الغرفة رقم 1844 بقصر باكنجهام.

وتسجل كل عام الملكة إليزابيث، تسجيلًا يبث لدول الكومنولث، تعبر فيها عن الاحتفال بالكريسماس.

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

 

ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا

 


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الملكة إليزابيث

الكريمساس

قصر باكنجهام

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