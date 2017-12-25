صور.. الملكة إليزابيث الثانية تسجل احتفال الكريمساس فى قصر باكنجهام





كتب عبد الوهاب الجندى

سجلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، احتفالا بأعياد الميلاد "الكريسماس" فى الغرفة رقم 1844 بقصر باكنجهام.

وتسجل كل عام الملكة إليزابيث، تسجيلًا يبث لدول الكومنولث، تعبر فيها عن الاحتفال بالكريسماس.



الملكة إليزابيث الثانية