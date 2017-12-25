صور.. الروم الأرثوذوكس يؤدون قداس عيد الميلاد وسط أجواء من الفرحة

صور.. الروم الأرثوذوكس يؤدون قداس عيد الميلاد وسط أجواء من الفرحةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:44 ص
بابا نويل يوزع الحلوى على شعب الكنيسة"
الدقهلية ـ محمد حيزة
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احتفل المسيحيون من طائفة الروم الأرثوذوكس، بعيد الميلاد، منذ قليل، بكنية القديس نيقولاوس، وسط أجواء من الفرحة، حيث بدأت الاحتفالات بأداء قداس عيد الميلاد، بالكنيسة.
وترأس القداس، القس ثيودورس بيوك، راعى كنيسة القديس نيقولاوس، بالمنصورة، إذ طاف أبناء الطائفة بالكنيسة، حاملين المشاعل والشموع، مرددين الترانيم وأسفار الكتاب المقدس.
وتصدر الأطفال المشهد، وحملوا الشموع، والمشاعل، وأقيم القداس وسط تشديدات أمنية من قوات الشرطة، والتى قامت بإغلاق مداخل ومخارج الشوارع الرئيسة المؤدية للكنيسة، وقامت قوات الشرطة بتفتيش الزوار والمترددين عن الكنيسة، وأنهى "ثيودورس القداس، بالدعاء والصلاة من أجل مصر، ونشر الأمن ورفع الابتلاءات عن الوطن.
بابا نويل يوزع الحلوى
القس ثيودورس خلال العظة
طقوس القداس بالكنيسة
قداس العيد
شعب الكنيسة
الأطفال يتصدرون المشهد
قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد
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