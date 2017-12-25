video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الروم الأرثوذوكس يؤدون قداس عيد الميلاد وسط أجواء من الفرحة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:44 ص
صور.. الروم الأرثوذوكس يؤدون قداس عيد الميلاد وسط أجواء من الفرحة بابا نويل يوزع الحلوى على شعب الكنيسة"


الدقهلية ـ محمد حيزة
إضافة تعليق

احتفل المسيحيون من طائفة الروم الأرثوذوكس، بعيد الميلاد، منذ قليل، بكنية القديس نيقولاوس، وسط أجواء من الفرحة، حيث بدأت الاحتفالات بأداء قداس عيد الميلاد، بالكنيسة.

وترأس القداس، القس ثيودورس بيوك، راعى كنيسة القديس نيقولاوس، بالمنصورة، إذ طاف أبناء الطائفة بالكنيسة، حاملين المشاعل والشموع، مرددين الترانيم وأسفار الكتاب المقدس.


وتصدر الأطفال المشهد، وحملوا الشموع، والمشاعل، وأقيم القداس وسط تشديدات أمنية من قوات الشرطة، والتى قامت بإغلاق مداخل ومخارج الشوارع الرئيسة المؤدية للكنيسة، وقامت قوات الشرطة بتفتيش الزوار والمترددين عن الكنيسة، وأنهى "ثيودورس القداس، بالدعاء والصلاة من أجل مصر، ونشر الأمن ورفع الابتلاءات عن الوطن.

بابا نويل يوزع الحلوى
بابا نويل يوزع الحلوى

 

القس ثيودورس خلال العظة
القس ثيودورس خلال العظة

 

طقوس القداس بالكنيسة
طقوس القداس بالكنيسة

 

قداس العيد
قداس العيد

 

شعب الكنيسة
شعب الكنيسة

 

الأطفال يتصدرون المشهد
الأطفال يتصدرون المشهد

 

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

 

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل سقط عليه جرار زراعى أثناء لهوه بالدقهلية

الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة