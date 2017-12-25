صور.. اضبط مخالفة .. مجلس مدينة قوص يحول نافورة إلى مقلب لإلقاء القمامة





قنا- وائل محمد

رصدت كاميرا اليوم السابع، تحول "نوافير" مركز قوص، بمحافظة قنا، إلى تجمع كبير للقمامة وفضلات المواشى، فى غياب تام لمجلس مدينة قوص، عن صيانة تلك نافورة مسجد "العامرى" وغيرها من الجدريات مما ساهم فى تحويلها إلى مقلب قمامة.

وأظهرت الصور قيام مجلس المدينة بوضع مقلب القمامة الخاصة بجوار النافورة بعد أن كانت مظهر جمالى يزين مدينة "قوص"جنوب محافظة قنا لكن تم تحويلها إلى مقلب لإلقاء القمامة، وأصبحت مكان لتجمع فضلات السوق وفضلات البهائم.

وقال محمود سيد أحد سكان مدينة قوص، أن النافورة من المفترض أنها مظهر جمالى يزين المدينة، لكن مجلس المدينة غير المفاهيم وقام بوضع صندوق قمامة بعد تعطلها وتهالكت بالكامل وأصبحت مقلب لإلقاء الققمامة، وذاد من صعوبة الأمر بوضع صندوق قمامة.

نافورة متهالكة بمركز قوص



صندوق قمامة بجوار نافورة قنا



سور النافورة اصبح مقلب قمامة