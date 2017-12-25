صور.. اضبط مخالفة .. مجلس مدينة قوص يحول نافورة إلى مقلب لإلقاء القمامة

صور.. اضبط مخالفة .. مجلس مدينة قوص يحول نافورة إلى مقلب لإلقاء القمامةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:12 م
صندوق قمامة بجوار نافورة قنا
قنا- وائل محمد
إضافة تعليق
رصدت كاميرا اليوم السابع، تحول "نوافير" مركز قوص، بمحافظة قنا، إلى تجمع كبير للقمامة وفضلات المواشى، فى غياب تام لمجلس مدينة قوص، عن صيانة تلك نافورة مسجد "العامرى" وغيرها من الجدريات مما ساهم فى تحويلها إلى مقلب قمامة.
وأظهرت الصور قيام مجلس المدينة بوضع مقلب القمامة الخاصة بجوار النافورة بعد أن كانت مظهر جمالى يزين مدينة "قوص"جنوب محافظة قنا لكن تم تحويلها إلى مقلب لإلقاء القمامة، وأصبحت مكان لتجمع فضلات السوق وفضلات البهائم.
وقال محمود سيد أحد سكان مدينة قوص، أن النافورة من المفترض أنها مظهر جمالى يزين المدينة، لكن مجلس المدينة غير المفاهيم وقام بوضع صندوق قمامة بعد تعطلها وتهالكت بالكامل وأصبحت مقلب لإلقاء الققمامة، وذاد من صعوبة الأمر بوضع صندوق قمامة.
نافورة متهالكة بمركز قوص
صندوق قمامة بجوار نافورة قنا
سور النافورة اصبح مقلب قمامة
نافورة بقنا تحولت إلى مقلب قمامة
إضافة تعليق
خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية
هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى بالصورة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة