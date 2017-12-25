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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:01 ص
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صور.. احتفالات فى بيرو بعد قرار بالإفراج عن الرئيس الأسبق للبلاد "فوجيمورى"

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:52 ص
صور.. احتفالات فى بيرو بعد قرار بالإفراج عن الرئيس الأسبق للبلاد "فوجيمورى" احتفالات ببيرو


كتب عبد الوهاب الجندى
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احتفل مئات الأشخاص، فى شوارع بيرو، بالإفراج عن الرئيس الأسبق للبلاد البرتو فوجيمور الذى كان يقضى حكما بالسجن لمدة 25 عاما، بعد القرار الذى اتخذه الرئيس الحالى للبلاد بيدرو بابلو كوكزينسكى.

وخرج البيرويين فى شوارع العاصمة ليما، يحملون لافتات مؤيدة للرئيس فوجيمور، وصور وشعارات تعبر عن حبهم له، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

المتظاهرين فى بيرو
المتظاهرين فى بيرو

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

سيدة ترفع علم بلادها
سيدة ترفع علم بلادها

 

مظاهرات بيرو
مظاهرات بيرو

 


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