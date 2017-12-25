صور.. أطفال أمريكا يطالبون ترامب وميلانيا هاتفيا بهدايا الكريسماس





كتب عبد الوهاب الجندى

تلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، العديد من المكالمات الهاتفية، من أطفال أمريكيين احتفالات برأس السنة الجديدة "الكريسماس".

وقام ترامب بالرد على اتصالات هاتفية من أطفال أميركيين حول ما يتمنون الحصول عليه من "سانتا كلوز" فى منتجع مار آلاجو بولاية فلوريدا حيث يقضى عطلته الشتوية قبل أن يعود لممارسة مهام عمله من واشنطن فى الأول من العام المقبل.



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيايردون علي الاتصالات



الرئيس الأمريكى



ترامب يرد على الهاتف



ترامب



جانب من الاتصالات



رد ترامب وزوجته على الهاتف



ميلانيا ترامب