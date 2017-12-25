صور.. أضواء الشفق القطبى المبهرة تضئ سماء فنلندا

صور.. أضواء الشفق القطبى المبهرة تضئ سماء فنلنداالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:22 م
الشفق القطبى
رويترز – أ ف ب
إضافة تعليق
شهدت فنلندا، اليوم الاثنين، ظاهرة الأضواء الشمالية المعروفة باسم "الشفق القطبى"، حيث تحولت سماء لابلاند الفنلندية فى إينارى إلى هذه الأضواء المبهرة، بحسب صور بثتها وكالات الأنباء العالمية.
و ظاهرة الشفق القطبى تحدث عندما تصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة، الصادرة عن الرياح الشمسية، مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوى للأرض، على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهى الظاهرة التى يصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء.
ظاهرة الشفق القطبى فى فنلندا اليوم
ظاهرة الشفق القطبى
إضافة تعليق
مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا
7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة