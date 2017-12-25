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صور.. أضواء الشفق القطبى المبهرة تضئ سماء فنلندا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:22 م
صور.. أضواء الشفق القطبى المبهرة تضئ سماء فنلندا الشفق القطبى


رويترز – أ ف ب
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شهدت فنلندا، اليوم الاثنين، ظاهرة الأضواء الشمالية المعروفة باسم "الشفق القطبى"، حيث تحولت سماء لابلاند الفنلندية فى إينارى إلى هذه الأضواء المبهرة، بحسب صور بثتها وكالات الأنباء العالمية.

 و ظاهرة الشفق القطبى تحدث عندما تصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة، الصادرة عن الرياح الشمسية، مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوى للأرض، على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهى الظاهرة التى يصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء

ظاهرة الشفق القطبى فى فنلندا اليوم
ظاهرة الشفق القطبى فى فنلندا اليوم

 

ظاهرة الشفق القطبى
ظاهرة الشفق القطبى

 


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