صور.. أحياء الإسكندرية تواصل رفع مخلفات نوة الفيضة الصغرى لليوم الثانى





الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية، رفع مخلفات نوة الفيضة الصغرى التى تضرب المحافظة لمدة 5 أيام، حيث قام حى العجمى بناء على تعليمات علاء يوسف رئيس الحى، بإزالة مخلفات النوة و شفط المياة من الطريق الدولى الساحلى، فيما قامت إدارة الطرق بالحى بإزالة طبقات الأسمنت والأسفلت بشارع القسم القديم وتم رفع المخلفات و الكشف عن شنيشة مردومه لتطهيرها.

فيما قام اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه اليوم بمتابعة ميدانية بالتعاون والتنسيق مع مسئولى الصرف الصحى بالمنتزة، و تفقد مواقع تجمعات مياه الأمطار وتم التعامل الفورى معها وذلك بشارع مصطفى كامل بطريق الإصلاح وصولا الى 45 ومدخل الطريق الدولي، و تم التعامل مع التجمعات المتواجدة بشارع 45 من خلال شفط المياه بسيارة الصرف الصحى والقيام بعمل شنيشة أمطار بجوار مطعم أبو كمال من خلال فريق العمليات بالحى.

و فى نفس السياق قام اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق بمتابعة ميدانية لحالة الشارع السكندرى وأماكن تراكمات مياه الامطار بنطاق حى شرق، بتواجد مديرى إدارات المخلفات والردم والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى تم وضع سيارات الشفط بالمواقع الساخنة بنطاق الحى لكنس وإزالة آثار المياه وتطهير الشنايش وقد تم كنس وإزالة آثار مياه الأمطار، كما واصل الحى حملات القضاء على الكلاب الضالة.



أحياء الإسكندرية تواصل رفع مخلفات نوة الفيضة الصغرى



أحياء الإسكندرية تواصل رفع مخلفات نوة الفيضة الصغرى



أحياء الإسكندرية تواصل رفع مخلفات نوة الفيضة الصغرى



أحياء الإسكندرية تواصل رفع مخلفات نوة الفيضة الصغرى