صورة.. هكذا تحدت فتاة إيرانية قانون حظر دخول النساء للملاعب

صورة.. هكذا تحدت فتاة إيرانية قانون حظر دخول النساء للملاعبالإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:52 م
الفتاة الإيرانية متنكرة فى الاستاد
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تحدت إيرانية قانون حظر دخول للملاعب المفروض على النساء فى إيران، عبر التنكر فى زى رجال وضع مستحضرات تجميل ورسم شارب على وجهها لتتمكن من دخول الملعب لتشجيع فريقها المفضل.
وبحسب وكالة إيلنا الإصلاحية، تمكنت امرأة من دخول ملعب غدير أمس الأحد فى إقليم الأهواز جنوب غرب إيران، والذى أقيمت فيه مباراة كرة القدم بين فريقى فولاذ خراسان وبرسبوليس طهران.
ودفعت قوانين حظر دخول النساء الملاعب فى إيران الفتاة لتغيير هيئتها وارتداء قبعة ونظارة للالتفاف على القوانين وخداع المسئولين لمشاهدة مباراة فريقها.
ويمنع القانون الإيرانى المرأة من دخول الملاعب، وتبرر السلطات ذلك بأن أجواء الملاعب غير مناسبة للنساء وسط حضور الشباب واحتمال استخدامهن تعابير سيئة أخلاقيا أثناء التشجيع، لكن مع كل مباراة تحاول العديد من النساء الدخول متنكرات بزى الرجال.
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