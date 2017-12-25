video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"شعبة الأحجار" تنشئ أول معمل لاعتماد الأحجار الكريمة بتكلفة 2 مليون جنيه

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:58 م
"شعبة الأحجار" تنشئ أول معمل لاعتماد الأحجار الكريمة بتكلفة 2 مليون جنيه أحجار كريمة - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكد محمد عارف، رئيس شعبة الأحجار بغرفة صناعة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات، أن الشعبة ستبدأ فى إنشاء أول معمل مصرى متخصص فى فحص واعتماد الأحجار الكريمة فى غضون شهر، وذلك بعد حصولها على موافقة أحد المستثمرين المصريين العاملين بمجال الأحجار الكريمة على تمويل المشروع، بتكلفة تصل لمليونى جنيه، وذلك بالنسبة لتكلفة استيراد الآلات والمعدات المستخدمة داخل المعمل.

وأضاف عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المعمل، مع المستثمر الممول للمشروع بنهاية الأسبوع الجارى، بحيث يتم توقيع عقد إنشاء المعمل، على أن يتم بدء العمل به فى غضون شهر بمجرد وصول الآلات والمعدات الخاصة بفحص الأحجار الكريمة.

وأشار رئيس شعبة الأحجار باتحاد الصناعات، إلى أن مشروع المعمل، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يهدف إلى فحص الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها، وإصدار شهادة معتمدة لكل حجر توضح نوعه ووزنه ودرجة نقاءه، وترفق مع القطعة المباعة حتى بعد تصنيعها، الأمر الذى يعطى مصداقية للأحجار المباعة ويسهل من عملية تصديرها للخارج، لافتًا إلى أن فحص الأحجار محليًا يوفر مبالغ طائلة على المصنعين، نظرًا لأن تكلفة فحص واعتماد الحجر الواحد خارج مصر تبلغ 50 دولارا، وترتفع لـ100 دولار مع إضافة تكلفة الشحن، الأمر الذى يرفع من سعر قطعة المجوهرات النهائى.

وأوضح عارف أن الآلات التى سيتم استخدامها داخل المعمل، من المقرر استيرادها من ألمانيا والصين، فى حين يوجد فى مصر خبراء بمجال فحص واعتماد الاحجار الكريمة سيتم الاستعانة بهم فى المشروع، دون الحاجة للاستعانة بخبرات أجنبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شعبة الأحجار: مشروع لإنشاء 3 تجمعات صناعية لتشكيل الأحجار بـ60 مليون جنيه

الاحجار الكريمة

معمل اعتماد الاحجار

شعبة الاحجار

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة