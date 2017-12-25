"شعبة الأحجار" تنشئ أول معمل لاعتماد الأحجار الكريمة بتكلفة 2 مليون جنيه





كتبت: دانه الحديدى

أكد محمد عارف، رئيس شعبة الأحجار بغرفة صناعة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات، أن الشعبة ستبدأ فى إنشاء أول معمل مصرى متخصص فى فحص واعتماد الأحجار الكريمة فى غضون شهر، وذلك بعد حصولها على موافقة أحد المستثمرين المصريين العاملين بمجال الأحجار الكريمة على تمويل المشروع، بتكلفة تصل لمليونى جنيه، وذلك بالنسبة لتكلفة استيراد الآلات والمعدات المستخدمة داخل المعمل.

وأضاف عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المعمل، مع المستثمر الممول للمشروع بنهاية الأسبوع الجارى، بحيث يتم توقيع عقد إنشاء المعمل، على أن يتم بدء العمل به فى غضون شهر بمجرد وصول الآلات والمعدات الخاصة بفحص الأحجار الكريمة.

وأشار رئيس شعبة الأحجار باتحاد الصناعات، إلى أن مشروع المعمل، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يهدف إلى فحص الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها، وإصدار شهادة معتمدة لكل حجر توضح نوعه ووزنه ودرجة نقاءه، وترفق مع القطعة المباعة حتى بعد تصنيعها، الأمر الذى يعطى مصداقية للأحجار المباعة ويسهل من عملية تصديرها للخارج، لافتًا إلى أن فحص الأحجار محليًا يوفر مبالغ طائلة على المصنعين، نظرًا لأن تكلفة فحص واعتماد الحجر الواحد خارج مصر تبلغ 50 دولارا، وترتفع لـ100 دولار مع إضافة تكلفة الشحن، الأمر الذى يرفع من سعر قطعة المجوهرات النهائى.

وأوضح عارف أن الآلات التى سيتم استخدامها داخل المعمل، من المقرر استيرادها من ألمانيا والصين، فى حين يوجد فى مصر خبراء بمجال فحص واعتماد الاحجار الكريمة سيتم الاستعانة بهم فى المشروع، دون الحاجة للاستعانة بخبرات أجنبية.