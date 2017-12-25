video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. لحظة سقوط حافلة فى موسكو ومقتل 5 أشخاص

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:57 م
شاهد.. لحظة سقوط حافلة فى موسكو ومقتل 5 أشخاص جانب من الحادث


كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق

أفادت مصادر طبية لوكالة "تاس" الروسية بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرين بجروح اليوم الاثنين، فى حادث وقوع حافلة ركاب فى ممر للمارة تحت الأرض بموسكو.

ووقعت الحادثة بالقرب من محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكى بولفار" غرب العاصمة الروسية، وتعمل فى مكان الحادث 10 سيارات إسعاف وطواقم الإغاثة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى مروحية تقوم بإجلاء الجرحى، وتم تشكيل مقر عملياتى لإزالة عواقب الحادثة.

ويشار إلى أنه كان هناك عدد كبير من الناس بالمكان لحظة وقوع الحادثة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن سائق الحافلة لم يتمكن من التحكم فيها وانحرفت الحافلة عن الطريق وسط ظروف جوية صعبة، وتم توقيف السائق وستقوم الشرطة باستجوابه.

وحسب المعلومات المتوفرة كانت الحافلة تابعة لشركة نقل من مدينة أودينتسوفو بضواحى موسكو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..حادث مروع فوق كوبرى أكتوبر والسبب سرعة شباب

بالصور.. بعد أسابيع من مجزرة لاس فيجاس.. شاب مزود برشاش وسترة واقية يقتل ويصيب 46 شخصا داخل كنيسة فى تكساس.. وترامب يغرد من اليابان: حادث مروع ليكن الله مع شعب ساذرلاند.. وأهالى الولاية ينظمون وقفة بالشموع

روسيا

موسكو

حادث مروع

اخبار روسيا

اخبار روسيا اليوم

اخبار موسكو



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة