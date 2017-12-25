شاهد.. لحظة سقوط حافلة فى موسكو ومقتل 5 أشخاص

شاهد.. لحظة سقوط حافلة فى موسكو ومقتل 5 أشخاصالإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:57 م
جانب من الحادث
كتب مؤمن مختار
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أفادت مصادر طبية لوكالة "تاس" الروسية بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرين بجروح اليوم الاثنين، فى حادث وقوع حافلة ركاب فى ممر للمارة تحت الأرض بموسكو.
ووقعت الحادثة بالقرب من محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكى بولفار" غرب العاصمة الروسية، وتعمل فى مكان الحادث 10 سيارات إسعاف وطواقم الإغاثة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى مروحية تقوم بإجلاء الجرحى، وتم تشكيل مقر عملياتى لإزالة عواقب الحادثة.
ويشار إلى أنه كان هناك عدد كبير من الناس بالمكان لحظة وقوع الحادثة.
وتفيد المعطيات الأولية بأن سائق الحافلة لم يتمكن من التحكم فيها وانحرفت الحافلة عن الطريق وسط ظروف جوية صعبة، وتم توقيف السائق وستقوم الشرطة باستجوابه.
وحسب المعلومات المتوفرة كانت الحافلة تابعة لشركة نقل من مدينة أودينتسوفو بضواحى موسكو.
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