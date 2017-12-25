"شارموفرز" تحيى الحفل الفنى لجامعة هليوبوليس ضمن فعاليات موسمها الثقافى





كتب محمود راغب

نظمت جامعة هليوبوليس بالتنسيق والتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، حفلا فنيا، فى إطار الأنشطة الطلابية وفعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة، وأنشطة اتحاد طلبة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وسط حضور أعداد كبيرة من الطلاب بالجامعة، وقدم الحفل شريف سعد، وبسنت شهاب .

ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء الجامعة ، والدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة.

واستضاف الحفل فرقة شارموفرز ، وتضمن عدد من الفقرات الفنية ، وشهد توزيع جوائز المسابقات الفنية والرياضية التى تنظمها الجامعة فى إطار دعمها للأنشطة الطلابية .



جانب من الحفل

وأكد الدكتور يسرى هاشم رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة على أهمية الأنشطة الطلابية فى إبراز مواهب الطلاب واكتشافها وتنميتها، وكذلك ضرورة إقامة الحفلات بالأماكن المفتوحة وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأعمال الفنية .

وأضاف رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، أن الجامعة أولت أهمية خاصة للأنشطة الطلابية إيمانا منها بدور الأنشطة المنظمة فى توجيه طاقات الطلاب الفكرية والروحية للعمل بإيجابية تجاه أنفسهم وجامعتهم ومجتمعهم ووطنهم والعالم من حولهم ، بالإضافة بدورها فى عملية التكامل الثقافى والعامة بالمحافظة على التوازن بين الدراسة الأكاديمية والنشاط المكمل الذى يساهم فى اكتشاف وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتنظيم أوقاتهم .