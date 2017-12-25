سوريا تصدر 30% من إنتاج المولدات الكهربائية إلى روسيا





دمشق (أ ش أ)

أعلن مدير المولدات الكهربائية فى مدينة عدرا القريبة من دمشق وجود مصنع حديث لإنتاج المولدات الكهربائية المخصصة للاستخدام المدنى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المصنع يصدر 30% من منتجاته إلى روسيا.

وقال مدير المنشأة، فى تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين، "نحن ننتج فى الوقت الراهن مولدات تعمل بالديزل والغاز بقدرة تتراوح بين 3 و 5 آلاف كيلو وات".

وأضاف أن للمشروع صفة استراتيجية، وكانت منتجاته سابقا ترسل إلى الجيش السوري، لكن الحرب انتهت على حد قوله، وتم تحويل المنتجات إلى المستهلكين المدنيين وكذلك للتصدير".

ونوه بأن الحكومة السورية تقوم بإعادة بناء وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية فى البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا، موضحا أن منتجات المصنع تستخدم كذلك فى توفير الكهرباء دون انقطاع لمدرج الإقلاع والهبوط فى القاعدة الجوية الروسية حميميم وكذلك فى مبانى السفارة الروسية فى دمشق.

ويشار إلى أن مصنع المولدات الكهربائية فى عدرا يقع بالقرب من منطقة خفض التصعيد، ولا يبعد كثيرا عن خطوط التماس فى الغوطة الشرقية الخاضعة فى الوقت الراهن لفصائل ما يسمى "بالمعارضة المعتدلة".

وعلى الرغم من ذلك يعمل المصنع بكامل طاقته "250 عاملا فى 3 ورديات" وينتج مولدات لا تقل جودتها عن المنتجات الغربية المماثلة.