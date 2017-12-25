video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا تصدر 30% من إنتاج المولدات الكهربائية إلى روسيا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 01:38 م
سوريا تصدر 30% من إنتاج المولدات الكهربائية إلى روسيا الرئيس السورى بشار الأسد


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مدير المولدات الكهربائية فى مدينة عدرا القريبة من دمشق وجود مصنع حديث لإنتاج المولدات الكهربائية المخصصة للاستخدام المدنى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المصنع يصدر 30% من منتجاته إلى روسيا.

وقال مدير المنشأة، فى تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين، "نحن ننتج فى الوقت الراهن مولدات تعمل بالديزل والغاز بقدرة تتراوح بين 3 و 5 آلاف كيلو وات".

وأضاف أن للمشروع صفة استراتيجية، وكانت منتجاته سابقا ترسل إلى الجيش السوري، لكن الحرب انتهت على حد قوله، وتم تحويل المنتجات إلى المستهلكين المدنيين وكذلك للتصدير".

ونوه بأن الحكومة السورية تقوم بإعادة بناء وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية فى البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا، موضحا أن منتجات المصنع تستخدم كذلك فى توفير الكهرباء دون انقطاع لمدرج الإقلاع والهبوط فى القاعدة الجوية الروسية حميميم وكذلك فى مبانى السفارة الروسية فى دمشق.

ويشار إلى أن مصنع المولدات الكهربائية فى عدرا يقع بالقرب من منطقة خفض التصعيد، ولا يبعد كثيرا عن خطوط التماس فى الغوطة الشرقية الخاضعة فى الوقت الراهن لفصائل ما يسمى "بالمعارضة المعتدلة".

وعلى الرغم من ذلك يعمل المصنع بكامل طاقته "250 عاملا فى 3 ورديات" وينتج مولدات لا تقل جودتها عن المنتجات الغربية المماثلة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: رصد 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لافروف: المجتمع الدولى على استعداد لإحلال السلام فى سوريا بالحوار

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسى حول سوريا

سوريا

روسيا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة