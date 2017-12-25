سحر نصر ومحافظ الشرقية يضعان حجر الأساس لحاضنة المشروعات الصغيرة





كتب عبد الحليم سالم - إيمان مهنا

وضعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى يرافقها اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية حجر الأساس لإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرية المؤانسة بمركز كفر صقر.

شهد وضع حجر الأساس محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والنائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

كما شهدت الوزيرة وتفقدت مشروع تأهيل 20 منزل بقرية بنى حسن بمركز أولاد صقر والذى تم بالتعاون مع جمعية الأورمان.