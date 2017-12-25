سحر نصر ومحافظ الشرقية يضعان حجر الأساس لحاضنة المشروعات الصغيرة

سحر نصر ومحافظ الشرقية يضعان حجر الأساس لحاضنة المشروعات الصغيرةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:25 م
سحر نصر ومحافظ الشرقية خلال وضع حجر الاساس
كتب عبد الحليم سالم - إيمان مهنا
إضافة تعليق
وضعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى يرافقها اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية حجر الأساس لإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرية المؤانسة بمركز كفر صقر.
شهد وضع حجر الأساس محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والنائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
كما شهدت الوزيرة وتفقدت مشروع تأهيل 20 منزل بقرية بنى حسن بمركز أولاد صقر والذى تم بالتعاون مع جمعية الأورمان.
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة