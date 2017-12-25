روسيا لا تستبعد تشديد العقوبات الاقتصادية ضدها





موسكو أ ش أ

أعلن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، أنه لا يستبعد تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا فى المستقبل.

وقال سيلوانوف -اليوم الإثنين نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" - "هم يستهدفون التدابير التى نتخذها من أجل جعل اقتصادنا أكثر انفتاحا وجاذبية، بتلك العقوبات والقيود التى توجد لسوء الحظ ويمكنها أن تستمر فى التطور".