روسيا لا تستبعد تشديد العقوبات الاقتصادية ضدها

روسيا لا تستبعد تشديد العقوبات الاقتصادية ضدهاالإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:48 م
أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسى
موسكو أ ش أ
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أعلن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، أنه لا يستبعد تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا فى المستقبل.
وقال سيلوانوف -اليوم الإثنين نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" - "هم يستهدفون التدابير التى نتخذها من أجل جعل اقتصادنا أكثر انفتاحا وجاذبية، بتلك العقوبات والقيود التى توجد لسوء الحظ ويمكنها أن تستمر فى التطور".
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