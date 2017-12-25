video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تبدى قلقها لإغلاق حسابات لمسئولين روس على مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:14 م
روسيا تبدى قلقها لإغلاق حسابات لمسئولين روس على مواقع التواصل الاجتماعى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن قلقها لقرارات مواقع التواصل الاجتماعى بإغلاق حسبات لسياسيين ومسئولين حكوميين روس، موضحة فى الوقت نفسه أنها لا تنظر حاليا فى أية تدابير للرد على ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، فى معرض تعقيبه على إغلاق حسابى الرئيس الشيشانى رمضان قديروف على موقعى "فيسبوك" و"إنستجرام"، قوله إن "مثل هذه التدابير تسبب قلقا" مضيفا: "الشىء الأساسى هو أن هذا لا يقوى سلطة هذه الشبكات الاجتماعية، هناك بعض الأسئلة الواجب طرحها لكن كل شىء قابل للنقاش".

وأوضح بيسكوف أن موسكو لا تبحث اتخاذ أية تدابير للرد على إغلاق الحسابات، لكنه لم يستبعد فى الوقت نفسه احتمالية اتخاذ تدابير للرد بالمثل فى نهاية المطاف. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تعلن عن المطرب الرسمى لأغنية المشجع المصرى.. اسمع صوته

روسيا لا تستبعد تشديد العقوبات الاقتصادية ضدها

الكرملين: روسيا سترد بالمثل على العقوبات الجديدة المفروضة ضدها

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة