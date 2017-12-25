روسيا تبدى قلقها لإغلاق حسابات لمسئولين روس على مواقع التواصل الاجتماعى

روسيا تبدى قلقها لإغلاق حسابات لمسئولين روس على مواقع التواصل الاجتماعىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:14 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن قلقها لقرارات مواقع التواصل الاجتماعى بإغلاق حسبات لسياسيين ومسئولين حكوميين روس، موضحة فى الوقت نفسه أنها لا تنظر حاليا فى أية تدابير للرد على ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، فى معرض تعقيبه على إغلاق حسابى الرئيس الشيشانى رمضان قديروف على موقعى "فيسبوك" و"إنستجرام"، قوله إن "مثل هذه التدابير تسبب قلقا" مضيفا: "الشىء الأساسى هو أن هذا لا يقوى سلطة هذه الشبكات الاجتماعية، هناك بعض الأسئلة الواجب طرحها لكن كل شىء قابل للنقاش".
وأوضح بيسكوف أن موسكو لا تبحث اتخاذ أية تدابير للرد على إغلاق الحسابات، لكنه لم يستبعد فى الوقت نفسه احتمالية اتخاذ تدابير للرد بالمثل فى نهاية المطاف.
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