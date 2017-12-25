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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:50 م
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رئيس مياه القناة: استمرار الإحلال والتجديد لشبكات مياه القطاعات الثلاثة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:50 م
رئيس مياه القناة: استمرار الإحلال والتجديد لشبكات مياه القطاعات الثلاثة جانب من متابعة رئيس الشركة


الإسماعيلية- جمال حراجى
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أكد المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه على إستمرار أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه فى القطاعات الثلاثة، من أجل تقديم أفضل خدمه فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحى ومراعاة الزيادة والإمتداد العمرانى فى كثير من المناطق

وأشارعزب  فى بيان لة اليوم، إلى أنة تم إنهاء أعمال فك ونقل وحدة الكومباكت الأولي بمحطه جنيفه القديمة بقطاع السويس، تمهيداً لتركيب محطات الترا فلترشين سعه10000 متر مكعب، وتمت الأعمال على مدار يومين بجهود العاملين بالقطاع، تحت إشراف الدكتور محمد محسن نائب أول رئيس قطاع السويس وعضو مجلس الإدارة والمهندسةعاليا جمال رحال نائب ثان رئيس قطاع السويس مديرعام التشغيل والصيانة

 وأضاف رئيس مياه القناه، أنة تم الانتهاء من إصلاح خط طرد 800 مم الخاص بمحطة رفع الجبلايات داخل برك الأكسدة (المزرعة)، بتوفير ما يلزم من عمالة ومستلزمات بجهود ذاتية من العاملين بقطاع السويس، وتم إعداد تقرير مفصل بمراحل التعامل مع تلك المنطقه لمعالجة مشكلة الصرف الصحى، تم عرضه على المهندس سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لميه الشرب والصرف الصحى

 


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