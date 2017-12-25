ديلى ميل: بلغارية عمياء تنبأت بتفوق الصين على أمريكا فى 2018 كقوة عظمى

ديلى ميل: بلغارية عمياء تنبأت بتفوق الصين على أمريكا فى 2018 كقوة عظمىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:34 م
بابا فانجا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن البلغارية العمياء "بابا فانجا" التى وافتها المنية عام 1996 وعرفت بصدق تنبؤاتها – ليس جميعها- التى كان منها هجمات 11 سبتمبر وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، توقعت قبل وفاتها أن يشهد عام 2018 حدثين مهمين.
وأضافت الصحيفة أن فانجا، التى عرفت بقدراتها الخارقة للطبيعة، توقعت أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح "قوى عظمى" فى العالم.
وتوقعت كذلك أن يتم اكتشاف "شكل جديد من الطاقة" على كوكب الزهرة.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد حاليا أي خطط لإرسال بعثة إلى كوكب الزهرة - وهذا يعني اكتشاف مصدر جديد للطاقة في العام المقبل.
وسبق أن أخطأت "بابا فانجا" بالكثير، فقد توقعت أن يكون باراك أوباما "آخر رئيس للولايات المتحدة" وهي "نبوءة" غطت خبرها وسائل إعلام دولية في معظم القارات، ثم وصل إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، كما حذرت في غيرها بأن المجاعات، ومنها ما هو حاليا في أفريقيا بشكل خاص، ستنتهي في العام 2028 أي بعد 10 سنوات، في حين يؤكد المحللون العكس، متوقعين مجاعات أكثر احتداما، بحسب موقع العربية.
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