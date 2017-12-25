خصم شهر من مدير مدرسة وأخصائى تكنولوجيا بالغردقة لتسببهم فى سرقة أجهزة





البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدرت النيابة الإدارية، قراراً بالخصم راتب شهر، من مدير مدرسة المتفوقين بالغردقة، وأخصائى التكنولوجيا بالمدرسة، لإهمالهم فى المحافظة على عهدة معمل اللغات، مما نتج عنه سرقة عدد ستة أجهزة لاب توب، فى شهر مارس العام الماضى وعدم اتخاذ مدير المدرسة الإجراء اللازم نحو إبلاغ الشرطة فور اكتشاف الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، والتى باشرها مؤنس الزهرى، وكيل أول النيابة، باشراف المستشار إسلام مقلد، مدير نيابة الغردقة الادارية، عن ثبوت مسئولية المتهمين وأن قيمة الأجهزة المسروقة بلغت 23 ألف جنيه، بينما انتهت التحقيقات إلى عدم معرفة الفاعل لواقعة السرقة ذاتها، وأيدت اللجنة القضائية للتأديب بقنا، رأى النيابة وأصدرت قرارها بالخصم 30 يوماً من المتهمين .