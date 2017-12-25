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حسين عبد الرازق يكشف الساعات الأخيرة فى حياة الكاتب الصحفى صلاح عيسى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:49 م
حسين عبد الرازق يكشف الساعات الأخيرة فى حياة الكاتب الصحفى صلاح عيسى حسين عبد الرازق


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كشف الكاتب الصحفى حسين عبد الرزاق، اللحظات الأخيرة فى حياة الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

 

وكشف "عبد الرزاق" فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن الكاتب الصحفى اشتد عليه المرض منذ 3 أيام وانتقل للمستشفى العسكرى بالمعادى، موضحًا أنه أصيب بانسداد فى الرئة ولم يقدر على التنفس ودخل فى غيبوبة وكان يتنفس عن طريق الأجهزة الصناعية.

 

وأشار عبد الرازق، إلى أنه لم يحدد حتى هذه اللحظة مكان العزاء.

 

وكان الكاتب الراحل يعالج فى مستشفى السلام الدولى، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم ونقله إلى مستشفى المعادى العسكرى.

 


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