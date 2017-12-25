حسن راتب: نعيش تحديات صعبة والرئيس السيسى قادر على مواجهتها





أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أن الأمة تعيش تحديات صعبة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل قادر على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الملتقى الاقتصادى يعنى أن نجلس لنقيم التجربة وليس لنشخص.

جاء ذلك خلال مشاركة "راتب" فى ملتقى الاقتصاد المصرى بالإسكندرية، مساء اليوم، والذى يتناول الحالة المصرية وتساؤلات حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وهل هناك ضرورة ملحة لهذه الإجراءات، وماذا لو تأخرت، وهل كان هناك بديل عن هذه القرارات والإجراءات القاسية التى تم اتخاذها بشجاعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة تحرير سعر الصرف والضريبة المضافة وأسعار الطاقة والوقود، وهل كانت الإجراءات الحمائية كافية للأسر الأكثر احتياجا، وما هى آثار هذه الإجراءات والقرارات على مستقبل الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار والتجارة الدولية وثقة العالم فى الاقتصاد المصرى.





كما يستعرض الملتقى تجارب الدول التى مرت بمثل هذه الإجراءات والقرارات، وأيضا يتناول أثر المشروعات العملاقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية هذه المشروعات التنموية الكبيرة حالياً ومستقبلا، وكذلك استكمال تجهيز البنية التحتية خاصة الطرق ومشروعات الطاقة لتوفير الطاقة الكهربائية لكل المشروعات الاستثمارية المستقبلية، لتكون مصر جاهزة لاستقبال أكبر الاستثمارات، بعد أن حظى الاقتصاد المصرى بثقة دولية متميزة، وهو ما أكده الدكتور حسن راتب فى الملتقى.





ويشارك فى ملتقى الاقتصاد المصرى بالإسكندرية نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والسياسيين وخبراء الاقتصاد، من بينهم دكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومجدى عفيفى رئيس حزب الأحرار الدستوريين، والدكتور محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق، وعبد الفتاح رجب ومحمد البنا، ويقام الملتقى تحت رعاية حزبى التجمع والأحرار الدستوريين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية مستثمرى برج العرب، ومشاركة الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية.