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حزب "روسيا العادلة" يؤيد بوتين فى الانتخابات الرئاسية 2018

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:51 م
حزب "روسيا العادلة" يؤيد بوتين فى الانتخابات الرئاسية 2018 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ ش أ)
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أكد زعيم حزب "روسيا العادلة" سيرجى ميرونوف أن الحزب يؤيد بأغلبية الأصوات ترشيح فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية بالعام 2018.

وقال ميرونوف فى تصريح اليوم الإثنين: "إن الكثير من الأعضاء فى الحزب يؤيدون الرئيس بوتين فى الانتخابات الرئاسية القادمة ولا يؤيدون ترشيح مرشح للحزب فى هذه الانتخابات".

وأضاف: "أن الحزب اتخذ قراره بشكل نهائي، وهو أنه لن يرشح مرشح من للحزب لأننا نؤيد ترشيح فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية فى 2018".

يُذكر أن حزب "روسيا العادلة" هو أحد الأحزاب الموالية للكرملين الممثلة فى مجلس النواب الروسى. 


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