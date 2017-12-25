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حبس موظف وسائق 4 أيام لضبطهما بكمية من الحشيش والأقراص المخدرة بقليوب

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:28 م
حبس موظف وسائق 4 أيام لضبطهما بكمية من الحشيش والأقراص المخدرة بقليوب حبس


القليوبية نيفين طه
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قرر أحمد الجيلانى رئيس نيابة قليوب برئاسة المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها حبس سائق وموظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطهم أثناء استقلالهما توك توك بأحد شوارع المدينة وبحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض وتبين أن التوك توك مبلغ بسرقته.

حيث وردت معلومات للعميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية تفيد بقيام سائق وموظف بالمعاش بالإتجار فى المخدرات فى مدينه قليوب.

 فتم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية  وفى أحد الأكمنة  القى القبض على المتهمان وهما  رجب س  31 سنة سائق توك توك  ومصطفي  ع  58 سنة بالمعاش وبحوزتهما  كمية من الحشيش المخدر،  و100 قرص مخدرومبلغ مالى 935 جنيه، و 2 هاتف محمول وسلاح أبيض سكين أثناء استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها تم إحالتهم للنيابة التة أصدرت قراراها السابق.

 

 


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