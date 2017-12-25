video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين 4 أيام فى اتهامهما بخطف حقيبة فتاة بالعجوزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:00 ص
حبس عاطلين 4 أيام فى اتهامهما بخطف حقيبة فتاة بالعجوزة حبس _ أرشيفية


كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة العجوزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة الحقائب من المارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار وائل الدرديرة المحامى العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن أن عدد من المواطنين بالعجوزة تمكنوا من ضبط عاطلين أمام مدينة الطلبة بعدما استغاثت فتاة واتهمتهما بمحاولة خطف حقيبتها.

 أبلغ المواطنون غرفة النجدة بالجيزة، والتى أخطرت قسم الشرطة فتوجه عدد من رجاله واقتادوا المتهمين إلى القسم.

بمواجهة المتهمين أمام الرائد مصطفى لخيل رئيس مباحث العجوزة، والنقيب أحمد عادل اعترفا بشروعهما فى خطف حقيبة الفتاة، إلا أن الأهالى طاردوهما، فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة العامة ما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة صاحبة حضانة وربة منزل للجنايات بتهمة قتل سائق وتقطيع جسده بالوراق

حبس عامل وابنيه لاتهامهم بطعن سائق بسبب خلافات الجيرة فى كرداسة

إحالة المتهمين بسرقة فيلا الفريق مجدى حتاتة للمحاكمة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه السرقة

خطف حقائب السيدات

خطف الحقائب

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة