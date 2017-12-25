حبس عاطلين 4 أيام فى اتهامهما بخطف حقيبة فتاة بالعجوزة

حبس عاطلين 4 أيام فى اتهامهما بخطف حقيبة فتاة بالعجوزةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:00 ص
حبس _ أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة العجوزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة الحقائب من المارة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار وائل الدرديرة المحامى العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن أن عدد من المواطنين بالعجوزة تمكنوا من ضبط عاطلين أمام مدينة الطلبة بعدما استغاثت فتاة واتهمتهما بمحاولة خطف حقيبتها.
أبلغ المواطنون غرفة النجدة بالجيزة، والتى أخطرت قسم الشرطة فتوجه عدد من رجاله واقتادوا المتهمين إلى القسم.
بمواجهة المتهمين أمام الرائد مصطفى لخيل رئيس مباحث العجوزة، والنقيب أحمد عادل اعترفا بشروعهما فى خطف حقيبة الفتاة، إلا أن الأهالى طاردوهما، فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة العامة ما سبق.
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