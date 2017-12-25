حبس بائع الوهم فى السلام.. استولى على 30 ألف جنيه من مواطنين بزعم تخصيص شقق

حبس بائع الوهم فى السلام.. استولى على 30 ألف جنيه من مواطنين بزعم تخصيص شققالإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:10 م
رشوة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قررت نيابة الاموال العامة بشرق القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تخصص وحدات سكنية لهم من حى السلام مقابل حصوله على أموال.
وبدأت الواقعة بورود بلاغين لقسم شرطة أول السلام من مواطنين اتهما فيهما "أ.م"، بدون عمل، بالنصب عليهما، والحصول التحصل على أموال منهما بلغت 30 ألف جنيه بزعم قدرته على تخصيص شفتين لهما من حى السلام مدعيا علاقته بأحد المسئولين.
وأكدت التحريات صحة أقوال المبلغين، فتم تقنين الإجراءات والقبض على المتهم، والذى أعترف بحصوله على المبلغ من الشاكيين، وبإحالته إلى النيابة العامة باشرت معه التحقيق وقررت حبسه على ذمته.
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