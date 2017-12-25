video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس بائع الوهم فى السلام.. استولى على 30 ألف جنيه من مواطنين بزعم تخصيص شقق

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:10 م
حبس بائع الوهم فى السلام.. استولى على 30 ألف جنيه من مواطنين بزعم تخصيص شقق رشوة - أرشيفية


كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قررت نيابة الاموال العامة بشرق القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تخصص وحدات سكنية لهم من حى السلام مقابل حصوله على أموال.

 

وبدأت الواقعة بورود بلاغين لقسم شرطة أول السلام من مواطنين اتهما فيهما "أ.م"، بدون عمل، بالنصب عليهما، والحصول التحصل على أموال منهما بلغت 30 ألف جنيه بزعم قدرته على تخصيص شفتين لهما من حى السلام مدعيا علاقته بأحد المسئولين.

 

 وأكدت التحريات صحة أقوال المبلغين، فتم تقنين الإجراءات والقبض على المتهم، والذى أعترف بحصوله على المبلغ من الشاكيين، وبإحالته إلى النيابة العامة باشرت معه التحقيق وقررت حبسه على ذمته.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط 6 قضايا رشوة و16جريمة اتجار فى العملات

الأموال العامة تضبط صاحب مكتب غير مرخص لإلحاق العمالة بالخارج بعقود وهمية

حبس عاطل

نصب

محكمة

مستريح

الاموال العامة

حى السلام

امن القاهرة



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة