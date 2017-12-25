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جولة مفاجئة لمحافظ جنوب سيناء بالسوق القديم بشرم الشيخ

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:59 م
جولة مفاجئة لمحافظ جنوب سيناء بالسوق القديم بشرم الشيخ جولة المحافظ


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين بجولة مفاجئة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، حيث شدد على عدم شغل الارصفة امام المحلات وتركها للمشاة.

ونبه على بضرورة قيام مجلس مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مجلس إدارة السوق ومجلس ادارة مسجد الصحابة، بإجراء الصيانة اليومية لمنطقة السوق من أرصفه وبردورات وإنارة وتجميل، وكذا المنطقة الخضراء بساحة مسجد الصحابة.

حيث أشار فودة إلى أن منطقة السوق القديم أصبحت مزارا عالميا لجميع وفود المدينة وأدرجت ضمن برامج الزيارات الدوليه وأن التطوير بالسوق القديم مستمرمع الحفاظ على طابعه المميز، وأنه سيتم اعادة تخطيط وتطوير باقى المناطق به عن طريق خبراء دوليين لهم باع طويل فى هذا المجال.

وناشد المحافظ أصحاب المحال والمطاعم بضرورة اتباع تعليمات الأمن الصناعى والاهتمام بالنظافة والتجميل ومعاملة الوافدين خير معاملة.

 

 


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