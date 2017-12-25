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جنايات الإسكندرية تقضى بمعاقبة 9 عناصر الإخوان بالحبس سنتين مع الشغل

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:12 م
جنايات الإسكندرية تقضى بمعاقبة 9 عناصر الإخوان بالحبس سنتين مع الشغل محكمة


الإسكندرية – أسماء على بدر
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 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة 9 طلاب بجامعة الإسكندرية بالحبس سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتبنى فكرها والترويج لها.

وتعود أحداث القضية رقم 4371 لسنة 2016، كلى شرق الإسكندرية، عندما ألقى القبض على 9 طلاب من جامعة الاسكندرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج بالقول لأفكار الجماعة، وحيازة مطبوعات بغرض الترويج لأفكار الجماعة، وشماريخ، وتعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، وتكدير السلم والأمن العام.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmad

كتير قوي سنتين

بصراحة كتير قوي سنتين كان المفروض القاضي يحكم بيومين فقط علي مجموعة طلبة ارهابيين وعجبي

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