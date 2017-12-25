جنايات الإسكندرية تقضى بمعاقبة 9 عناصر الإخوان بالحبس سنتين مع الشغل





الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة 9 طلاب بجامعة الإسكندرية بالحبس سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتبنى فكرها والترويج لها.

وتعود أحداث القضية رقم 4371 لسنة 2016، كلى شرق الإسكندرية، عندما ألقى القبض على 9 طلاب من جامعة الاسكندرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج بالقول لأفكار الجماعة، وحيازة مطبوعات بغرض الترويج لأفكار الجماعة، وشماريخ، وتعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، وتكدير السلم والأمن العام.