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جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب 60 تليفون لاسلكى و39 بطارية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:47 م
جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب 60 تليفون لاسلكى و39 بطارية مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك


كتب أحمد يعقوب
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "عمليات" برئاسة حلمى أبو الحسن المدير العام و بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك السخنة برئاسة سمير عبد الستار بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية "التزام" برئاسة أحمد درويش، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكى بالمخالفة لقوانين الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته والجمارك والاستيراد والتصدير والتعليمات الأمنية وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من سداد الرسوم الجمركية

 

فبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب (عمليات - التزام) بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم ٧١٩٠٥٣١٤٩ حاوية رقم APHU672219 بيان جمركى رقم ٣٥٥٣٥ لسنة 2017 بإسم شركة "م. ل" ومشمولها طبقًا للمستندات عبارة عن بضائع متنوعة.

 

وبالكشف الفعلى والمعاينة تبين وجود عدد 60 جهاز لاسلكى كامل و39 شاحن بطارية كاميرا و90 كابل لاسلكى وكمية من الوصلات المصنوعة من اللدائن.

 

وتم الضبط بلجنة مشتركة مكونة من محمد عباس مدير إدارة المكافحة عمليات و جمال مبارك مدير إدارة الاستخبارات و عاطف العزازى مدير إدارة الأمن الجمركى و محمد بهنسى رئيس قسم التحريات والضبط

 

وعاطف محى الدين مشرف الحركة و على إبراهيم مأمور حركه و محمود شعبان مكافحة التهريب و نصر حسن الله رئيس قسم مكافحة التهريب و أحمد سويلم رئيس قسم الأمن الجمركى.

 

قرر سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.


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