video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس: تعليق رحلات طيران الإمارات مستمر لحين مراجعة قرار منع التونسيات

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:44 م
تونس: تعليق رحلات طيران الإمارات مستمر لحين مراجعة قرار منع التونسيات السبسى


رويترز
إضافة تعليق

 قالت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الباجى قائد السبسى أكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى البلاد لحين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان أن قائد السبسى شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى "على ضرورة صون كرامة كل المواطنين مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعى والمبررات".

وأضاف البيان أن الرئيس التونسى "أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات فى أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسى والإماراتي، مؤكدا على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجارى بها العمل".

كانت السلطات التونسية قررت أمس الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات احتجاجا على منع الشركة التونسيات من السفر إلى دبى قبل ثلاثة أيام.

وقالت شركة طيران الإمارات أمس إنها ستوقف رحلاتها إلى تونس بعد أن أعلنت تونس حظر رحلات الشركة إليها.

وقالت وزارة النقل التونسية فى بيان إنها قررت "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

ومنعت شركة طيران الإمارات التونسيات مهما كانت أعمارهن باستثناء المقيمات أو حاملات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر عبر رحلاتها حتى فى حالة عبور (ترانزيت).

وأمس الأحد قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية على تويتر "تواصلنا مع الأخوة فى تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفى الإمارات حيث نفخر بتجربتنا فى تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء التونسى يوقع اتفاقا يقضى بعدم رفع أسعار المواد الأساسية فى 2018

تونس: توقيف 120 من مشجعى الصفاقسى والترجى لتورطهم فى قضايا أمن عام

تونس تعلق رحلات طيران الإمارات بسبب إجراء استهدف عددا من التونسيات

الخطوط الإماراتية تمنع مجددا تونسيات من السفر إلى دبى

تونس: الإمارات لديها معلومات عن إعتداء وشيك تنفذه نساء معها جواز سفر تونسى

استبعاد على معلول من قائمة منتخب تونس فى معسكر قطر

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

تونس

الامارات

السبسى



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة