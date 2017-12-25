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تونس: الإمارات لديها معلومات عن إعتداء وشيك تنفذه نساء معها جواز سفر تونسى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 01:20 م
تونس: الإمارات لديها معلومات عن إعتداء وشيك تنفذه نساء معها جواز سفر تونسى خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى


تونس (أ ف ب)
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قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، الاثنين، أن الاجراء الاماراتى ضد المسافرات التونسيات على خطوطها والذى آثار جدلا واسعا، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء تحملن جوازات سفر تونسية.

وكانت وزارة النقل التونسية، أعلنت مساء الاحد "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية" اى لحين رفع الاجراء بحق التونسيات.

وأكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية الاثنين لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "هناك معلومات جدية لدى السلطات الاماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات ارهابية".

وأضافت أن معلوماتهم تشير "الى انه فى اطار عودة المقاتلين (الاسلاميين المتطرفين) وخروجهم اساسا من سوريا ومن العراق هناك مخططات وامكانية وقوع عملية ارهابية تنفذها نساء اما تونسيات او تحملن جوازات سفر تونسية" فى تلميح الى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.

من جانبها كانت سلطات الامارات اشارت الى مسالة "امنية" دون تقديم تفاصيل، وقال انور قرقاش وزير الدولة الاماراتى للخارجية فى تغريدة الاحد "تواصلنا مع الأخوة فى تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية". واضاف "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان" داعيا الى "تفادى محاولات التأويل والمغالطة".

واكدت سعيدة قراش "نتفهم هذا الجانب (المخاوف الاماراتية) ونحن حربنا مشتركة ضد الارهاب"، لكن تونس "لا يمكن ان تقبل الطريقة التى تم التعامل بها مع النساء التونسيات".

ومنذ الجمعة تم مؤقتا منع التونسيات القاصدات الامارات كوجهة او عبورا (ترانزيت) من الصعود لطائرات الخطوط الاماراتية، وبحسب شهادات راكبات فقد قيل لهن انه يمنع صعود حاملات جواز السفر التونسي.


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تونس

الإمارات

معلومات جدية

إعتداء إرهابى



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