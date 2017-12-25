"تعليم شمال سيناء" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العريش





شمال سيناء ـ محمد حسين

وقعت اليوم الاثنين، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بروتوكول تعاون مع جامعة العريش، للتعاون المشترك فى كافة المجالات.

وجاء فى بيان لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم وقعت البروتوكول مع إدارة الجامعة، وبحضور الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية وبعض مديرى الإدارات المعنية.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح صحفى، أن البروتوكول مع جامعة العريش يؤكد أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم قبل الجامعى والجامعة بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى وخدمة أبنائنا الطلاب، علاوة على رفع كفاءة المعلمين من خلال التدريب.

وأعلنت أن من أهم بنود البروتوكول مع جامعة العريش هى "الارتقاء بمستوى التنمية البشرية والتدريب وتنمية الموارد البشرية والسياسات والاستراتيجيات التعليمية وصولا إلى آفاق المنافسة، تنمية المكونات المعرفية والمهارية لدى طلاب المدارس، ومراجعة وتطوير الهياكل الإدارية فى المؤسسات التعليمية، والاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية الحديثة، ورفع المستوى المهارى للمعلمين".