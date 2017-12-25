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تعرف على مشروع "التعليم عن بعد" فى جامعة الإسكندرية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 01:02 ص
تعرف على مشروع "التعليم عن بعد" فى جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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مشروع التعليم عن بعد والابتكار التربوى، هو مشروع تمت مناقشته فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، واستعرضت دراساته الدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة والدكتورة ريم البقرى منسق برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب.

ويعقد المشروع بالتعاون بين جامعة اﻻسكندرية وجامعة المنصورة والجامعة المصرية للتعليم اﻻلكترونى وجامعة سنجور، بالإضافة إلى بعض الجامعات اللبنانية واﻻوروبية والغرف التجارية المصرية والأجنبية.

ويهدف المشروع إلى إعداد أدلة لتطوير البرامج الدراسية المبنية على الجدارات وتشمل تطوير 4 لوائح لماجستيرات مهنية فى مجاﻻت هندسة ونظم المعلومات، وإدارة المستشفيات، وإدارة الفنادق، والتمويل والبنوك، هذا إضافة إلى تدشين مركز التعلم عن بعد واﻻبتكارات التربوية والتى تهدف إلى تطوير الممارسات التربوية اعتمادا على التكنولوجيا، والتعريف بمنهج اﻻعتراف بالخبرات السابقة، وسيتم تنظيم ورش عمل فى الكليات للتعريف بالبرنامج.


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