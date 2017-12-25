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تعرف على طريقة مقتل القاضى السعودى محمد الجيرانى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:50 ص
تعرف على طريقة مقتل القاضى السعودى محمد الجيرانى القاضى السعودى محمد الجيرانى


وكالات الأنباء
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أكدت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أن الجثة التى عثر عليها مدفونة فى العوامية لقاضى الأوقاف والمواريث محمد الجيرانى، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وقالت الوزارة إن القاضى الجيرانى قتل على يد مختطفيه، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أن الجثة التى عثر عليها مدفونة فى العوامية للقاضى محمد الجيرانى، وأنه قتل على يد مختطفيه.

وكشف المتحدث الأمنى للداخلية السعودية الطريقة البشعة لقتل الجيرانى، حيث تم اختطاف القاضى من أمام منزله ببلدة تاروت وقام مختطفوه بقتله وإخفاء جثته فى منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية).

وأكدت المعلومات الأمنية تورط المواطن زكى محمد سلمان الفرج وأخيه المطلوب أمنياً سلمان بن على سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ (23) مع تلك العناصر فى هذه الجريمة البشعة.

وتمكنت عمليات البحث الموسعة التى شملت منطقة لمزارع مهجورة من تحديد المكان الذى دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهى بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووى (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيرانى ووجود إصابة بطلق نارى تعرض لها فى منطقة الصدر.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن أولئك المجرمين بعد أن اختطفوه اقتادوه لتلك المنطقة، وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها. 


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