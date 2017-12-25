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تظاهر سيدات تونسيات أمام سفارة الإمارات رفضا لمنع ذويهن من السفر

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:19 م
تظاهر سيدات تونسيات أمام سفارة الإمارات رفضا لمنع ذويهن من السفر تظاهر تونسيات


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر عدد من السيدات التونسيات اليوم الاثنين، أمام سفارة دولة الإمارات العربية بتونس، وذلك ضد الإجراءات التى اتخذتها الإمارات العربية المتحدة ضد النساء التونسيات المسافرات إلى الإمارات.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان أن قائد السبسى شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى "على ضرورة صون كرامة كل المواطنين مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعى والمبررات".

وأضاف البيان أن الرئيس التونسى "أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات فى أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسى والإماراتي، مؤكدا على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجارى بها العمل".

كانت السلطات التونسية قررت أمس الأحد، تعليق رحلات شركة طيران الإمارات احتجاجا على منع الشركة التونسيات من السفر إلى دبى قبل ثلاثة أيام.


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