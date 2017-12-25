"تضامن شبرا" ينظم معرض بعنوان "اشترى ببلاش"





كتب محمد صبحى

نظمت إدارة التضامن الاجتماعى بشبرا اليوم الاثنين، معرض "اشترى ببلاش" بمقر إحدى الجمعيات بشارع روبير شماع بشبرا، لطرح الملابس على غير القادين من أهالى المنطقة بمشاركة النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، وبحضور محمد فؤاد رئيس حى شبرا وجرجس وديع مدير إدارة التضامن الاجتماعى بشبرا.

ومن جانبه، ثمن النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج إطلاق إدارة التضامن الاجتماعى تلك المبادرات، موضحًا أنها تساعد على تخفيف الإعباء عن المواطنين الفقراء من خلال منحهم ملابس مجانية، لافتا إلى أن المعرض لاقى ترحيب من المواطنين إذ تم توزيع ملابس على الأسر المستحقة للدعم.