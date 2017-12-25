تشييع جثمان الشهيد السيد العبد بمسقط رأسه ببسيون فى الغربية

تشييع جثمان الشهيد السيد العبد بمسقط رأسه ببسيون فى الغربيةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:23 ص
الشهيد السيد العبد
الغربية - عادل ضرة
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شيع الآلاف من أبناء قرية صان الحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية، جثمان الشهيد أمين شرطة السيد العبد من قوة مديرية أمن شمال سيناء والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بالعريش.
وأدى الأهالى صلاة الجنازة على الشهيد فور وصول الجثمان للقرية وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب. وشارك فى تشييع الجثمان عدد من القيادات الشرطية، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.
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