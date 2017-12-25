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تجديد حبس مزارع 15 يوما لضبطه بربع كيلو هيروين بالقليوبية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:32 م
تجديد حبس مزارع 15 يوما لضبطه بربع كيلو هيروين بالقليوبية حبس - صورة أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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قرر قاضى المعارضات تجديد حبس مزارع 15 يوما على ذمة التحقيقات لضبطه اثناء استقلاله دراجة نارية وبحوزته ربع كيلو هيروين بقصد الاتجار .

 

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بمديرية الامن تفيد قيام مصطفى ا 36 سنة مزارع والسابق اتهامه فى قضيتى مخدرات بالاتجار فى المخدرات.

 

تم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن القليوبية فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث للقبض على المتهم وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث قسم قها من القبض على المتهم اثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جم ومبلغ مالى 350 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة التى أمرت بحبسه جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات .


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