تجديد حبس متهمين بالترويج للشذوذ الجنسى 15 يوماً





محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين بالترويج للشذوذ الجنسى ورفع علم المثليين "الريمبو" فى حفل "ليلى" بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام.