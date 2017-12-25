video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تأخر أكثر من 19 رحلة طيران فى مطارات موسكو بسبب تساقط الثلوج

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:50 م
تأخر أكثر من 19 رحلة طيران فى مطارات موسكو بسبب تساقط الثلوج الطيران الروسى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

تأخرت أكثر من 20 رحلة طيران وجرى إلغاء رحلة واحدة، فى مطارات موسكو، بعد ظهر اليوم الاثنين، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة.


وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه بحسب الجدول الزمنى لبيانات خدمة محرك البحث الروسى "ياندكس" أنه اعتبارا من الساعة 15:43 بتوقيت موسكو، جرى تأخير سبع رحلات فى مطار فنوكوفو، وأربع رحلات فى مطار دوموديدوفو، وإلغاء رحلة واحدة وتأخير 11 رحلة فى مطار شيريميتيفو، ولم يورد محرك الخدمة "ياندكس" أية بيانات عن مطار "جوكوفسكي".


وكان نائب عمدة موسكو لشؤون الخدمات والإسكان وتحسين البنى التحتية بيوتر بيريوكوف، قد صرح بأنه على مدار يوم الأحد وليلة الاثنين، وصل مستوى تساقط الثلوج فى المدينة إلى 7 سنتيمترات، مضيفاً بأن عملية إزاحة الثلوج فى مدينة موسكو تجرى بشكل مستمر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراسة: التغير المناخى يؤدى إلى زيادة قياسية فى تساقط الثلوج فى ألاسكا

صور.. "مدارس بلا أسوار".. ألمانيا تحطم أسطورة الإجبار على التعليم وتنشئ مدارسها بدون أسوار.. المبانى تستخدم الطاقة الشمسية وتواجه تحديات الثلوج.. هانى الناظر:مناخ جاذب للمبتكرين.. وقد نراها بمصر إن وجدت الإرادة

موسكو

اخبار موسكو

اخبار روسيا

اخبار العالم



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

فيديو معلوماتى.."ماتدورش كتير"..كيف تبحث عن الرسائل على واتس آب؟

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

مصادر يمنية: مقتل أبو على الحاكم الرجل الثانى بميليشيا الحوثى بغارة للتحالف

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

"الزراعة": زيادة معروض السلع الغذائية بـ61 منفذا قبل احتفالات رأس السنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة