تأخر أكثر من 19 رحلة طيران فى مطارات موسكو بسبب تساقط الثلوج

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تأخرت أكثر من 20 رحلة طيران وجرى إلغاء رحلة واحدة، فى مطارات موسكو، بعد ظهر اليوم الاثنين، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه بحسب الجدول الزمنى لبيانات خدمة محرك البحث الروسى "ياندكس" أنه اعتبارا من الساعة 15:43 بتوقيت موسكو، جرى تأخير سبع رحلات فى مطار فنوكوفو، وأربع رحلات فى مطار دوموديدوفو، وإلغاء رحلة واحدة وتأخير 11 رحلة فى مطار شيريميتيفو، ولم يورد محرك الخدمة "ياندكس" أية بيانات عن مطار "جوكوفسكي".



وكان نائب عمدة موسكو لشؤون الخدمات والإسكان وتحسين البنى التحتية بيوتر بيريوكوف، قد صرح بأنه على مدار يوم الأحد وليلة الاثنين، وصل مستوى تساقط الثلوج فى المدينة إلى 7 سنتيمترات، مضيفاً بأن عملية إزاحة الثلوج فى مدينة موسكو تجرى بشكل مستمر.