تأخر أكثر من 19 رحلة طيران فى مطارات موسكو بسبب تساقط الثلوج

تأخر أكثر من 19 رحلة طيران فى مطارات موسكو بسبب تساقط الثلوجالإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:50 م
الطيران الروسى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تأخرت أكثر من 20 رحلة طيران وجرى إلغاء رحلة واحدة، فى مطارات موسكو، بعد ظهر اليوم الاثنين، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه بحسب الجدول الزمنى لبيانات خدمة محرك البحث الروسى "ياندكس" أنه اعتبارا من الساعة 15:43 بتوقيت موسكو، جرى تأخير سبع رحلات فى مطار فنوكوفو، وأربع رحلات فى مطار دوموديدوفو، وإلغاء رحلة واحدة وتأخير 11 رحلة فى مطار شيريميتيفو، ولم يورد محرك الخدمة "ياندكس" أية بيانات عن مطار "جوكوفسكي".
وكان نائب عمدة موسكو لشؤون الخدمات والإسكان وتحسين البنى التحتية بيوتر بيريوكوف، قد صرح بأنه على مدار يوم الأحد وليلة الاثنين، وصل مستوى تساقط الثلوج فى المدينة إلى 7 سنتيمترات، مضيفاً بأن عملية إزاحة الثلوج فى مدينة موسكو تجرى بشكل مستمر.
إضافة تعليق
خيانة الزوجات السبب الرئيسى لـ10% من دعاوى إسقاط الحضانة.. 560 حكما نهائيا بعد ثبوت جريمة الزنا.. 870 دعوى لفقدان السلامة العقلية.. 5600 دعوى نزع يد المطلقات عن الصغار بسبب عدم تنفيذهن أحكام الرؤية
هل يحل "هدافى الدورى" العقم التهديفى بالزمالك.. رئيس البيت الأبيض يرصد الملايين لضم هداف "إنبى" ومحاولات مع "قاطرة" المقاصة ومفاجأة "الدراويش".. ونيبوشا يطلب دعم الهجوم.. وجون أنطوى فى الصورة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة