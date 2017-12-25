بوتين: قانون العملاء الأجانب يتطلب التطوير للقضاء على التدخل الأجنبى

بوتين: قانون العملاء الأجانب يتطلب التطوير للقضاء على التدخل الأجنبىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:01 م
بوتين
أ ش أ
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، اليوم الاثنين ، أن قانون "العملاء الأجانب" يتطلب التطوير حتى يتم التأكد من أنه يخدم الهدف الذى وُضع من أجله ، وهو القضاء على التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية الروسية.
وقال بوتين ـ خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الاتحاد الروسى ، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن روسيا لا تُقيد حريات مواطنيها ، ولم يكن هذا هدفا لها أبدا ، غير أن هذا القانون يجب أن يقضى على التدخل الأجنبى سواء كان بشكل مباشر من الخارج أو عن طريق بعض الشخصيات فى الداخل".
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