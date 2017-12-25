video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: قانون العملاء الأجانب يتطلب التطوير للقضاء على التدخل الأجنبى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:01 م
بوتين: قانون العملاء الأجانب يتطلب التطوير للقضاء على التدخل الأجنبى بوتين


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، اليوم الاثنين ، أن قانون "العملاء الأجانب" يتطلب التطوير حتى يتم التأكد من أنه يخدم الهدف الذى وُضع من أجله ، وهو القضاء على التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية الروسية

 

وقال بوتين ـ خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الاتحاد الروسى ، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن روسيا لا تُقيد حريات مواطنيها ، ولم يكن هذا هدفا لها أبدا ، غير أن هذا القانون يجب أن يقضى على التدخل الأجنبى سواء كان بشكل مباشر من الخارج أو عن طريق بعض الشخصيات فى الداخل". 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مذيعة روسية تقدم أوراق ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة ضد بوتين

معارض لـ"بوتين" يستأنف ضد قرار رفض خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة

بوتين

اخبار بوتين

اخبار العالم

اخبار روسيا



لا تفوتك
متحدث "المترو" يكشف موعد زيادة أسعار التذاكر.. ويؤكد: "مش هتزيد عن 5 جنيه"

متحدث "المترو" يكشف موعد زيادة أسعار التذاكر.. ويؤكد: "مش هتزيد عن 5 جنيه"

فيديو.. وزير الطيران: ننتظر توقيع "بوتين" بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

فيديو.. وزير الطيران: ننتظر توقيع "بوتين" بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا

مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا

7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك

7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك

من "بيتى فور" لـ "بان كيك".. تعرف على أبرز الأسماء المتوقعة لأندرويد P

من "بيتى فور" لـ "بان كيك".. تعرف على أبرز الأسماء المتوقعة لأندرويد P

فوائد حبة البركة للجسم والبشرة والشعر

فوائد حبة البركة للجسم والبشرة والشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة