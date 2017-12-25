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"بكرة لينا" بالأقصر تناقش تعميم مبادرة شباب ضد الغلاء وحملات فيروس سى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:43 م
"بكرة لينا" بالأقصر تناقش تعميم مبادرة شباب ضد الغلاء وحملات فيروس سى مبادرة بكرة ينا


الأقصر – أحمد مرعى
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عقدت أمانة مؤسسة "بكرة لينا" بالأقصر اجتماعا مع أمناء المراكز لمناقشة ووضع خطة العمل الخاصة بالمؤسسة خلال الفترة المقبلة، بحضور أشرف الهلالي المنسق المساعد لقطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، وعبدالرحيم جاد منسق المؤسسة بمحافظة الاقصر، وأمناء المراكز واللجنة التنسيقية للمحافظة.

وإقترح أمناء المراكز عدداً من المبادرات لتنفيذها خلال الأيام المقبلة، منها تعميم مبادرة شباب ضد الغلاء لتشمل كافة ربوع المحافظة، وكذلك مواصلة مبادرة الكشف المبكر على مرضى فيروس سى بعد نجاح المبادرة التى استهدفت عدد من نجوع الاقصر، كما تم تكليف أمناء المراكز بضرورة الإنتهاء من تشكيل أمانات القرى والنجوع بالمحافظة واختيار النماذج المميزه للمشاركة بفاعلية فى المبادرات التى سيتم تنفيذها.

وقال عبد الرحيم جاد منسق المؤسسة بالأقصر "إن المؤسسة ستنفذ عدد من الفاعليات قبل نهاية هذا العام فى عدد من المناطق بالاقصر فى إطار دور المؤسسة المجتمعى، مؤكداً أن المؤسسة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة مثل القوافل الطبية وحملات بالقرى الفقيرة للكشف عن فيرس سى وعلاج المرضى بالتنسيق والتعاون مع مركز تحيا مصر لعلاج مرضى فيروس سى، وكذلك تنظيم ندوات لمناقشة بعض الظواهر السلبية فى المحافظة ووضع حلول جذرية لها مع كبار العائلات والقبائل مثل ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج.


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