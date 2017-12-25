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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:05 م
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بابا الفاتيكان يدعو إلى إحلال السلام فى القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:58 م
بابا الفاتيكان يدعو إلى إحلال السلام فى القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين البابا فرانسيس


الفاتيكان (أ ش أ)
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دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى إحلال السلام فى القدس وكل الأراضى المقدسة واستئناف الحوار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

جاء ذلك خلال رسالة بابا الفاتيكان التقليدية بمناسبة عيد الميلاد فى ساحة القديس بطرس ، وذلك حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الاثنين.

وأعرب بابا الفاتيكان عن أمله فى أن يسفر استئناف الحوار إلى التوصل لحل تفاوضى يتيح التعايش السلمى بين دولتين (إسرائيل وفلسطين) مشيدًا بالجهود التى يبذلها المجتمع الدولى لمساعدة تلك الأراضى فى العثور على الانسجام والعدل والأمن الذى تنتظره.

وكان البابا فرانسيس دعا مؤخرا إلى احترام الوضع الراهن فى القدس وفق قرارات الأمم المتحدة وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل،  قائلا: "إننا نرى السيد المسيح فى أطفال الشرق الأوسط الذين ما زالوا يعانون بسبب تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين". 


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