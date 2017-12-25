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انفجار صاروخ بمنطقة مأهولة بالسكان فى صنعاء بعد فشل ميليشيا الحوثى فى إطلاقه

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:45 م
انفجار صاروخ بمنطقة مأهولة بالسكان فى صنعاء بعد فشل ميليشيا الحوثى فى إطلاقه انفجار - أرشيفية


كتب آسر أحمد
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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن مدينة صنعاء شهدت انفجارًا لصاروخ فشلت الميليشيات فى إطلاقه وسقوطه فى منطقة مأهولة بالسكان.

 

 

 


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سوريا

الميليشيات

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