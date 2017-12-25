انفجار صاروخ بمنطقة مأهولة بالسكان فى صنعاء بعد فشل ميليشيا الحوثى فى إطلاقه

انفجار صاروخ بمنطقة مأهولة بالسكان فى صنعاء بعد فشل ميليشيا الحوثى فى إطلاقهالإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:45 م
انفجار - أرشيفية
كتب آسر أحمد
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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن مدينة صنعاء شهدت انفجارًا لصاروخ فشلت الميليشيات فى إطلاقه وسقوطه فى منطقة مأهولة بالسكان.
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