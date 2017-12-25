انفجار صاروخ بمنطقة مأهولة بالسكان فى صنعاء بعد فشل ميليشيا الحوثى فى إطلاقه





كتب آسر أحمد

أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن مدينة صنعاء شهدت انفجارًا لصاروخ فشلت الميليشيات فى إطلاقه وسقوطه فى منطقة مأهولة بالسكان.