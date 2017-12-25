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انتشال جثة شاب مجهولة الهوية من ترعة المرشحة بطنطا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:31 م
انتشال جثة شاب مجهولة الهوية من ترعة المرشحة بطنطا جثة - ارشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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قامت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الغربية بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية بترعة المرشحة بمدينة طنطا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاوي العام.

تلقى اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا بالعثور على جثة بترعة المرشحة دائرة قسم ثان طنطا.

انتقل الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لتحديد هويه الجثة وظروف وملابسات الواقعة.

 

 


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