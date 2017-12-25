انتحار طالبة لمرورها بمشكلات عائلية فى المنوفية





المنوفية - محمود شاكر

أقدمت طالبة بدائرة مركز شبين بمحافظة المنوفية، على الانتحار لمرورها بمشاكل عائلية وخلافات، إضافة إلى إصابتها بحالة نفسية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى " ا.م. ع. م " 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ القمح، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال كل من والدة المتوفاة " ا .م. ا" 51 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، وشيخ الناحية قررا بقيامها بذلك لخلافات عائلية وأضافت الأولى أنها كانت تعانى من مرض نفسى ولم يتهما أحدا.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6969 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2017، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.