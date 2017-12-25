اليوم السابع: أسرار تدريبات الإرهابيين بصحراء السودان لاستهداف الكنائس





تكشف اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، أسرار تدريبات الإرهابيين فى معسكرات صحراء السودان لاستهداف الكنائس فى احتفالات الكريسماس.

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